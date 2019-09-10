На Кубани с начала года родились 10 троен

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-10T16:39:44+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани с начала 2019 года врачи приняли свыше 500 многоплодных родов. Из них 10 троен. Причем последние тройняшки появились на свет в результате благополучного завершения беременности, которая наступила в результате процедуры ЭКО.

- В нынешнем году благодаря экстракорпоральному оплодотворению количество жителей региона увеличилось на 839 человек. До 2024 года в рамках нацпроекта «Демография» на проведение данной процедуры на Кубани потратят порядка 1,5 млрд рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Данный объем финансирования позволит проводить свыше 2 тысяч циклов ЭКО в год. При этом, в 2014 году проводили всего 700.

В 2019 году лечение с применением экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС уже получили более 1400 жительниц региона. По сравнению с 2018-м прирост составил 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU