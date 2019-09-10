В Краснодаре заменят участок водопровода по улице Дзержинского

СЕГОДНЯ 18:13 2019-09-10T18:13:54+03:00

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В Краснодаре реконструируют водопроводные сети по улице Дзержинского в районе крупного торгово-развлекательного центра. Специалисты преступят к работам 12 сентября.

- Планируется замена трубопровода от дома №231 по ул. Дзержинского. Ожидается, что специалисты завершат работы на данном участке к концу сентября, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

За это время старые коммуникации, которые давно выработали свой ресурс, заменят на современные – пластиковые. Их срок службы составляет 50 лет. Новые коммуникации позволят значительно улучшить качество водоснабжения жителей краевой столицы, а также избежать прорывов и других коммунальных аварий на водопроводе.

На время проведения работ ограничат движение транспорта по двум из четырех полос на Дзержинского от дома № 231 на протяжении 100 м — в сторону ТРЦ «Красная Площадь».

ИСТОЧНИК KP.RU