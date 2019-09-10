«Краснодар Водоканал» заменит водопровод на Дзержинского

СЕГОДНЯ 18:40 2019-09-10T18:40:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках реализации мероприятий по улучшению качества услуг 12 сентября 2019 года «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступит к выполнению работ по реконструкции сетей водоснабжения диаметром 600 мм протяженностью 100 метров по адресу: ул. Дзержинского, 231.

Замену участка водопровода, обеспечивающего водоснабжение северной части города, специалисты проведут методом санации.

«Для удобств абонентов работы будут проводиться без отключения от услуг водоснабжения, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Мероприятия планируется завершить до конца месяца».

На время работ движение транспорта будет ограничено по двум полосам от ул. Дзержинского, 231 на протяжении 100 метров в сторону ТЦ «Красная Площадь».