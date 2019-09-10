СЕГОДНЯ 19:09 2019-09-10T19:09:54+03:00

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На пост мэра Сочи претендуют два кандидата: Алексей Копайгородский и Андрей Донченко. Таковы результату работы конкурсной комиссии, которая отбирала их из 18 человек, которые подали заявки.

- В результате, в конкурсе на замещение вакантной должности приняли участие 4 претендента. Остальным отказали из-за неправильно составленных документов или недостоверной информации в них. Вторым этапом стало собеседование, на которое не явился один из кандидатов, который выбыл из предвыборной гонки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Городского собрания Сочи.

В итоге, члены комиссии проголосовали за двух претендентов на кресло мэра курорта: Донченко Андрея Юрьевича и Копайгородского Алексея Сергеевича.

Теперь депутатам Горсобрания сегодня вечером предстоит методом тайного голосования выбрать градоначальника.

ИСТОЧНИК KP.RU