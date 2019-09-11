2019-09-11T07:03:57+03:00
Происшествия

В Геленджике на пустыре произошел пожар

Пострадавших и погибших нет
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике на пустыре произошел пожарВ Геленджике на пустыре произошел пожарФото: Архив "КП"
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10 сентября в 19:38 на пульт диспетчера «01» поступила заявка о возгорании в Геленджике на улице Одесской. В 19:40 на место выехали силы и средства МЧС России.

В 19.43 по прибытии первого подразделения было установлено, что происходит возгорание на пустыре площадью 100 квадратных метров. На месте были задействованы 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

- В 19:47 локализовали открытое горение, в 20:15 полностью потушили, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, семьям, потерявшим имущество в результате пожара в Темрюкском районе, оказывают помощь. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный огнем Таманскому сельскому поселению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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