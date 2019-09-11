В Сочи состоится турнир по настольному теннису
Турнир по настольному теннису состоится на курорте в 49 раз. Соревнования пройдут с 12 по 15 сентября на базе Федерального центра единоборств ФГБУ «Юг Спорт».
За годы проведения турнира в нем принимали участие сильнейшие спортсмены Советского Союза, в числе участников были Чемпионы мира, Заслуженные мастера спорта.
Сейчас соревнования проводят в мужском и женском одиночных и парных разрядах, а также в смешанном. На этой встрече участники разыграют несколько специальных призов турнира.
- Местные жители и гости города смогут посетить соревнования. Вход на турнир свободный при предъявлении паспорта. Начало игр ежедневно в 10:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU