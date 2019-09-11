В Сочи состоится турнир по настольному теннису

СЕГОДНЯ 07:33 2019-09-11T07:33:59+03:00

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Турнир по настольному теннису состоится на курорте в 49 раз. Соревнования пройдут с 12 по 15 сентября на базе Федерального центра единоборств ФГБУ «Юг Спорт».

За годы проведения турнира в нем принимали участие сильнейшие спортсмены Советского Союза, в числе участников были Чемпионы мира, Заслуженные мастера спорта.

Сейчас соревнования проводят в мужском и женском одиночных и парных разрядах, а также в смешанном. На этой встрече участники разыграют несколько специальных призов турнира.

- Местные жители и гости города смогут посетить соревнования. Вход на турнир свободный при предъявлении паспорта. Начало игр ежедневно в 10:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU