2019-09-11T08:03:57+03:00
Общество

На Кубани подорожали яйца и хлеб, подешевел сахар

Об этом сообщается в исследовании Краснодарстата
Александра ПОДУШКО
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На Кубани подорожали яйца и хлеб, подешевел сахарНа Кубани подорожали яйца и хлеб, подешевел сахарФото: Архив "КП"
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В Краснодарском крае в августе цены на продукты по сравнению с тем же периодом 2018 года увеличились на 4,5 процента, на непродовольственные товары - на 3,7 процентов, на услуги - на 4,4 процента.

Скачок цен был на яйца куриные, которые подорожали на 113,2 процентов. Овощи подешевели на 10,1 процентов, на 4,2 процента - сахар песок. Также на 13,2 процентов подорожал хлеб, на 12 процентов - крупа и бобовые.

На 7,5 процентов стали дороже медикаменты, а также моющие и чистящие средства, бензин и строительные материалы.

- Выросли тарифы на авиаперелеты экономклассом - на 42,1 процента, на проезд в купейных вагонах скорых нефирменных и фирменных поездов дальнего следования, - сообщается в исследовании Краснодарстата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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