Кубанские самбисты взяли награды на международном турнире
В столице Армении завершился I международный турнир по самбо памяти Левона Айрапетяна. Соревнования собрали более 100 спортсменов из Армении, России, Грузии, Румынии, Франции, Литвы и Греции.
В составе российской команды на ковер вышли десять представителей Краснодарского края. Их поддержал Фонд развития контактных видов спортивных единоборств Кубани. Именно благодаря ему самбисты выступили на соревнованиях.
- По итогам турнира в активе кубанских спортсменов четыре награды – два «золота», «серебро» и «бронза». Отличились армавирцы Егор Мгдсян, Харун Тлишев, Джамбулат Гешев и сочинец Завен Келещьян, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU