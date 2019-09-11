СЕГОДНЯ 08:25 2019-09-11T08:50:39+03:00

Кубанские самбисты взяли награды на международном турнире по самбо Фото: Анна ПОПОВА

У них четыре медали

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В столице Армении завершился I международный турнир по самбо памяти Левона Айрапетяна. Соревнования собрали более 100 спортсменов из Армении, России, Грузии, Румынии, Франции, Литвы и Греции.

В составе российской команды на ковер вышли десять представителей Краснодарского края. Их поддержал Фонд развития контактных видов спортивных единоборств Кубани. Именно благодаря ему самбисты выступили на соревнованиях.

- По итогам турнира в активе кубанских спортсменов четыре награды – два «золота», «серебро» и «бронза». Отличились армавирцы Егор Мгдсян, Харун Тлишев, Джамбулат Гешев и сочинец Завен Келещьян, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU