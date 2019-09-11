2019-09-11T09:22:46+03:00
Общество

Алексей Копайгородский официально вступил в должность главы Сочи

В городе идет церемония инаугурации нового руководителя курорта
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Алексей Копайгородский официально вступил в должность главы Сочи. Сейчас в олимпийской столице проходит церемония инаугурации нового руководителя курорта. На мероприятии присутствует первый заместитель главы Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Напомним, 10 сентября Алексей Копайгородский единогласно избран мэром Сочи. Его кандидатуру, представленную губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, поддержали депутаты городского собрания по результатам тайного голосования. Все 44 голоса были отданы за него.

- Избранный депутатским корпусом глава Сочи произнес присягу на верность служения жителям города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выборы путем тайного голосования за одобренных конкурсной комиссией кандидатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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