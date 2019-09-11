В Ейском районе местная жительница организовала наркопритон

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-11T09:18:21+03:00

Для этого она предоставила свою квартиру

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Сотрудники полиции Ейского района проверили жилище 37-летней местной жительницы. Выяснилось, что она предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ.

У нее дома задержали троих человек. Они находились в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское исследование. На них были составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАп РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

- В отделе полиции обвиняемая рассказала, что в качестве оплаты за аренду постояльцы делились с ней наркотиками. Женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Материалы уголовного дела по части 1 статьи 232 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU