2019-09-11T09:40:48+03:00
Происшествия

В Сочи задержали Интернет-мошенника

Он брал деньги за заказы, но товары покупателям не отправлял
Александра ПОДУШКО
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В Сочи задержали Интернет-мошенникаВ Сочи задержали Интернет-мошенникаФото: Архив "КП"
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Несколько месяцев в дежурную часть Сочи обращались местные жители. Они рассказали полицейским, что переводили деньги в качестве предоплаты за понравившийся им товар по частным объявлениям на различных сайтах в Интернете, но заказы не получили. Общая сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.

- Вскоре 20-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении семи противоправных деяний, задержали и доставили в отдел полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас выясняют, был ли парень причастен к дополнительным мошенническим действиям. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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