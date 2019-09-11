В Сочи задержали Интернет-мошенника
Несколько месяцев в дежурную часть Сочи обращались местные жители. Они рассказали полицейским, что переводили деньги в качестве предоплаты за понравившийся им товар по частным объявлениям на различных сайтах в Интернете, но заказы не получили. Общая сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.
- Вскоре 20-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении семи противоправных деяний, задержали и доставили в отдел полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Сейчас выясняют, был ли парень причастен к дополнительным мошенническим действиям. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU