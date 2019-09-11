2019-09-11T11:20:24+03:00
Общество

В Пашковском районе Краснодара откроют начальную школу на 200 мест

Уже идет капитальный ремонт здания
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре в Центре общего и дополнительного образования «Перспектива» откроют начальную школу на 200 мест. Также здесь введут еще несколько новых программ допобразования.

- В здании 1952 года постройки начали капитальный ремонт. В двухэтажном корпусе идет монтаж кровли. Рабочие готовятся к заливке межэтажных перекрытий. Одновременно идет ремонт фасада, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В здании, где находится центр, раньше были школа, учебно-производственный комбинат, техникум. Кружки допобразования для детей появились 2 года назад. Здесь бесплатно работали кружки и секции раннего развития.

Капитальный ремонт стартовал в июне и завершится в декабре 2019 года. Затем здание оснастят современным оборудованием.

Напомним, в Краснодаре в 2019 году начнут строительство еще двух детсадов. На это в бюджете появились деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лабинском районе предприятие загрязняло углевыжигательными печами экологию
Тоннель на трассе Джубга-Сочи отремонтируют за 784 млн рублей
«Ласточка» из Ростова в Анапу будет ходить с 8 декабря
В Краснодаре мужчина пытался пронести мимо кассы неоплаченный товар
Кубанская прокуратура защитила права несовершеннолетних
На Кубани центры социального обслуживания получили 22 автомобиля с подъемниками
На Кубани 4 работникам выплатили задолженность по зарплате
В Краснодаре столкнулись Яндекс.Такси и легковушка
У жителя Динского района на участке нашли более 1000 кустов конопли
В Сочи задержали Интернет-мошенника
В Ейском районе местная жительница организовала наркопритон
На территории академии ФК «Краснодар» построили 6 полей с подогревом
Алексей Копайгородский официально вступил в должность главы Сочи
Кубанские самбисты взяли награды на международном турнире
На Кубани подорожали яйца и хлеб, подешевел сахар
В Сочи состоится турнир по настольному теннису
Галицкий перечислил в бюджет Кубани 15,1 миллиардов рублей от продажи акций «Магнита»
В Геленджике на пустыре произошел пожар
Семьям, потерявшим имущество в результате пожара в Темрюкском районе, оказывают помощь
На пост мэра Сочи претендуют два кандидата
«Краснодар Водоканал» заменит водопровод на Дзержинского
В Краснодаре заменят участок водопровода по улице Дзержинского
Под Туапсе камнепад рухнул практически на головы купающимся туристам
Клиенты ВТБ в ЮФО на 37% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом
На Кубани с начала года родились 10 троен