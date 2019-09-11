В Пашковском районе Краснодара откроют начальную школу на 200 мест

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-11T11:20:24+03:00

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В Краснодаре в Центре общего и дополнительного образования «Перспектива» откроют начальную школу на 200 мест. Также здесь введут еще несколько новых программ допобразования.

- В здании 1952 года постройки начали капитальный ремонт. В двухэтажном корпусе идет монтаж кровли. Рабочие готовятся к заливке межэтажных перекрытий. Одновременно идет ремонт фасада, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В здании, где находится центр, раньше были школа, учебно-производственный комбинат, техникум. Кружки допобразования для детей появились 2 года назад. Здесь бесплатно работали кружки и секции раннего развития.

Капитальный ремонт стартовал в июне и завершится в декабре 2019 года. Затем здание оснастят современным оборудованием.

Напомним, в Краснодаре в 2019 году начнут строительство еще двух детсадов. На это в бюджете появились деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU