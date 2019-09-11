СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-11T11:01:39+03:00

На Кубани 4 работникам выплатили задолженность по зарплате Фото: Архив "КП"

Виновных привлекли к дисциплинарной и административной ответственности

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Белореченская межрайонная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в ООО «Пшеха», которое занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров.

Выяснилось, что предприятие задолжало более 100 тысяч рублей 4 работниками. Прокуратурой в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение норм трудового законодательства). Также руководителю общества внесено представление.

- Свою деньги работники получили, задолженность была полностью погашена, виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU