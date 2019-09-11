2019-09-11T11:07:28+03:00
Общество

На Кубани центры социального обслуживания получили 22 автомобиля с подъемниками

Их закупили в рамках проекта «Старшее поколение»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Торжественное вручение ключей от автомобилей с подъемниками состоялось 11 сентября в Краснодаре. 22 машины получили краевые центры социального обслуживания.

Как прокомментировали в министерстве труда и социального развития региона, транспорт оснащен подъемниками. Это удобно для граждан пожилого возраста, инвалидов, особенно тех, которые проживают в отдаленных сельских поселениях.

- На приобретение автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации из федерального и краевого бюджетов было направлено 44 миллиона рублей. Это стало возможным в рамках федерального проекта «Старшее поколение», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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