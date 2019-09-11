«Ласточка» из Ростова в Анапу будет ходить с 8 декабря
Состав будет прицеплен к электропоезду, идущему в Новороссийск
Новую Ласточку прицепят к другой, следующей до НовороссийскаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ростов-на-Дону и Анапу свяжет скоростной электропоезд «Ласточка». Прямое сообщение откроется между городами с 8 декабря.
Пять вагонов, следующих в Анапу, прицепят к ежедневному поезду, который идет до Новороссийска и отправляется из Ростова в 6:38. На станции Протока в Славянске-на-Кубани составы расцепят, после чего один пойдет в Новороссийск, а другой в Анапу.
Время в пути из Ростова в Анапу составит 5 часов 32 минуты, прибытие – в 12:10. Стоимость билетов и расписание обратных рейсов станет известно позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU