2019-09-11T11:28:32+03:00
Общество

«Ласточка» из Ростова в Анапу будет ходить с 8 декабря

Состав будет прицеплен к электропоезду, идущему в Новороссийск
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Новую Ласточку прицепят к другой, следующей до НовороссийскаНовую Ласточку прицепят к другой, следующей до НовороссийскаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Ростов-на-Дону и Анапу свяжет скоростной электропоезд «Ласточка». Прямое сообщение откроется между городами с 8 декабря.

Пять вагонов, следующих в Анапу, прицепят к ежедневному поезду, который идет до Новороссийска и отправляется из Ростова в 6:38. На станции Протока в Славянске-на-Кубани составы расцепят, после чего один пойдет в Новороссийск, а другой в Анапу.

Время в пути из Ростова в Анапу составит 5 часов 32 минуты, прибытие – в 12:10. Стоимость билетов и расписание обратных рейсов станет известно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре дети ходят в школу по проезжей части дороги
Прокуратура Кубани добилась погашения долга по зарплате на 1,5 млн рублей
В сочинской школе мальчика госпитализировали с урока физкультуры
В Сочи пройдет первый велопарад
Свыше 2 тысяч детей в ЮФО летом побывали на уроках по защите персональных данных
16-летняя девочка сбежала от отца из Армавира к матери в Чечню
Шесть краснодарских трамваев изменят маршрут
В Краснодаре открылась выставка «XXI век глазами детей»
В Краснодарском крае отремонтируют более 150 км теплотрасс
Кубань стала пятым регионом в России по объемам доходов бюджета
ФК «Кубань» проведет следующий матч без зрителей
В Краснодаре в течении двух дней будут ограничивать движение транспорта
В Краснодаре в парикмахерскую заползла змея
На Кубани граждан предпенсионного возраста обучат хлебопечению
«ЮгСтройИнвест» приглашает всех желающих на грандиозный спортивный праздник
На поля во время сева озимых выйдет более 30 тысяч единиц техники
Жительница Армавира стала жертвой атаки ядовитого паука
В Краснодаре пройдет общегородской субботник
В Сочи полицейские изъяли у приезжей более полкилограмма наркотиков
В Туапсинском районе пройдет финал «Президентских спортивных игр»