«Ласточка» из Ростова в Анапу будет ходить с 8 декабря

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-11T11:28:32+03:00

Новую Ласточку прицепят к другой, следующей до Новороссийска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Состав будет прицеплен к электропоезду, идущему в Новороссийск

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Ростов-на-Дону и Анапу свяжет скоростной электропоезд «Ласточка». Прямое сообщение откроется между городами с 8 декабря.

Пять вагонов, следующих в Анапу, прицепят к ежедневному поезду, который идет до Новороссийска и отправляется из Ростова в 6:38. На станции Протока в Славянске-на-Кубани составы расцепят, после чего один пойдет в Новороссийск, а другой в Анапу.

Время в пути из Ростова в Анапу составит 5 часов 32 минуты, прибытие – в 12:10. Стоимость билетов и расписание обратных рейсов станет известно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU