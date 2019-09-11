2019-09-11T11:44:03+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина украл у своей сожительницы четыре тысячи долларов

А еще прихватил 200 000 рублей
Варвара ДЫМ
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Мужчину подозревают в краже крупной суммы денег. Фото: соцсетиМужчину подозревают в краже крупной суммы денег. Фото: соцсети
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С 30-летним мужчиной из Крыма жительница Тамани познакомилась еще несколько лет назад. Пара сначала встречалась, а потом он переехал к девушки жить.

Но 4 сентября, пока девушки не было дома, ее ухажер взломал сейф в ее спальне и вытащил из него все накопления сожительницы.

- Девушка сообщила об этом в полицию. Она рассказала, что в период времени с 07:30 до 16:00 4 сентября ее сожитель, находясь в спальне, похитил денежные средства в сумме 200 000 рублей и 4100 долларов США, путем слома замка, - пояснили «КП»-Кубань» в полиции Темрюкского района. - Ущерб является значительным. Возбуждено уголовное дело за кражу.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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