2019-09-11T12:38:02+03:00
Происшествия

В Крымском районе под колеса легковушки попал 57-летний мужчина

Его госпитализировали
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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В Крымском районе на подъезде к станице Неберджаевской 10 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем автомобиля марки «ВАЗ 21150» сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги. На верхней одежде потерпевшего не было светоотражающих элементов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате 57-летний мужчина с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 10 сентября произошло 19 ДТП, в которых один человек погиб и 22 получили ранения различной степени тяжести. В регионе сотрудники ДПС зафиксировали 3 наезда на пешеходов, в них 3 человека были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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