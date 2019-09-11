Банк УРАЛСИБ предлагает новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-11T13:02:32+03:00

Теперь для клиентов банка доступны «Государственные облигации Плюс» и «Долларовые облигации»

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Стратегии реализуются в рамках договора доверительного управления ценными бумагами на ведение инвестиционного счета, заключаемого с партнером Банка - Управляющей компанией УРАЛСИБ.

Денежные средства ИИС «Государственные облигации Плюс» размещаются в государственные облигации и облигации крупнейших устойчивых компаний с государственным участием. Данные инструменты позволяют спрогнозировать ожидаемый доход.

ИИС «Долларовые облигации» предназначена для тех, кто хотел бы защитить свои активы от девальвации рубля. Средства инвестируются в корпоративные облигации, номинированные в долларах США. Пополнение и вывод средств осуществляется только в валюте Российской Федерации.

Минимальная сумма инвестиций составляет 100 000 рублей, пополнять счёт возможно на сумму от 10 000 рублей.

Подробности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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