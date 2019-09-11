2019-09-11T13:02:32+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета

Теперь для клиентов банка доступны «Государственные облигации Плюс» и «Долларовые облигации»
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Изменить размер текста:

Стратегии реализуются в рамках договора доверительного управления ценными бумагами на ведение инвестиционного счета, заключаемого с партнером Банка - Управляющей компанией УРАЛСИБ.

Денежные средства ИИС «Государственные облигации Плюс» размещаются в государственные облигации и облигации крупнейших устойчивых компаний с государственным участием. Данные инструменты позволяют спрогнозировать ожидаемый доход.

ИИС «Долларовые облигации» предназначена для тех, кто хотел бы защитить свои активы от девальвации рубля. Средства инвестируются в корпоративные облигации, номинированные в долларах США. Пополнение и вывод средств осуществляется только в валюте Российской Федерации.

Минимальная сумма инвестиций составляет 100 000 рублей, пополнять счёт возможно на сумму от 10 000 рублей.

Подробности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) АО «УК УРАЛСИБ» Лицензия ФКЦБ России № 045-06475-001000 от 5 марта 2003 г.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре дети ходят в школу по проезжей части дороги
Прокуратура Кубани добилась погашения долга по зарплате на 1,5 млн рублей
В сочинской школе мальчика госпитализировали с урока физкультуры
В Сочи пройдет первый велопарад
Свыше 2 тысяч детей в ЮФО летом побывали на уроках по защите персональных данных
16-летняя девочка сбежала от отца из Армавира к матери в Чечню
Шесть краснодарских трамваев изменят маршрут
В Краснодаре открылась выставка «XXI век глазами детей»
В Краснодарском крае отремонтируют более 150 км теплотрасс
Кубань стала пятым регионом в России по объемам доходов бюджета
ФК «Кубань» проведет следующий матч без зрителей
В Краснодаре в течении двух дней будут ограничивать движение транспорта
В Краснодаре в парикмахерскую заползла змея
На Кубани граждан предпенсионного возраста обучат хлебопечению
«ЮгСтройИнвест» приглашает всех желающих на грандиозный спортивный праздник
На поля во время сева озимых выйдет более 30 тысяч единиц техники
Жительница Армавира стала жертвой атаки ядовитого паука
В Краснодаре пройдет общегородской субботник
В Сочи полицейские изъяли у приезжей более полкилограмма наркотиков
В Туапсинском районе пройдет финал «Президентских спортивных игр»