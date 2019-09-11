2019-09-11T13:12:01+03:00
Общество

В Сочи в аэропорту появится электронная система tax free

Ее будут вводить поэтапно с октября этого года
Александра ПОДУШКО
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Фото: сочинская таможняФото: сочинская таможня
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В Сочи на таможне запустят систему tax free в электронном виде. Это позволит ускорить процесс оформления чеков, сделает механизм возврата НДС более удобным. Вводить ее начнут с октября 2019 года.

- Таможенный пост Аэропорт Сочи одним из первых на юге России начал работать в системе tax free и готов активно включиться в работу по ее внедрению в электронном виде. Информация о купленном товаре в магазине будет автоматически направляться в единую электронную систему таможенных органов. Турист при прохождении таможенного контроля предъявит товар и чек tax free. Далее информация в электронном виде отправится оператору tax free и в ФНС России.

Наиболее активно такой системой пользуются граждане, путешествующие регулярными рейсами из Израиля, Турции и ОАЭ. Покупают в основном, одежду, обувь, сумки, ювелирные украшения.

- Таможенники в преддверии очередного Гран-при России «Формулы 1», который пройдет в Сочи, готовы к возможному росту количества чеков tax free, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе сочинской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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