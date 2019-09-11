В Сочи полицейские изъяли у приезжей более полкилограмма наркотиков

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-11T13:44:58+03:00

Она хранила их в пакетах с кормом для собак

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В Сочи полицейские получили информацию о том, что приезжая из Ульяновской области распространяет наркотические вещества на территории курорта. В ходе проведенной проверки эти сведения подтвердились.

- Во время обыска в съемном жилье 31-летней женщины правоохранители обнаружили в пакетах с кормом для собак несколько свертков с порошком, таблетками и растительной массой, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проведенная экспертиза показала, что обнаруженное является марихуаной, массой более 240 граммов, мефедроном массой свыше 400 граммов, кокаином, более 30 граммов, амфетамином, свыше 60 граммов, а также МДМА, массой более 135 граммов.

Полицейским злоумышленница призналась, что собиралась реализовать данные вещества на территории Сочи посредством тайниковых «закладок».

Сейчас женщина находится под стражей. В отношении нее возбудили уголовное дело. Злоумышленница может провести за решеткой до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU