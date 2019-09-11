2019-09-11T13:58:55+03:00
Происшествия

Жительница Армавира стала жертвой атаки ядовитого паука

Членистоногое достигало в размерах нескольких сантиметров
Максим ОСОКИН
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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В Армавире на дачном участке в «Черемушках» на местную жительницу напал паук. По словам потерпевшей она почувствовала сильную боль в пальце, а затем заметила убегающее членистоногое. Место укуса начало сильно чесаться, а неприятные ощущения жертва нападения испытывала около 2 недель. По словам медиков, это связано с сильной аллергической реакцией на яд.

- Вероятно, женщина пострадала от нападения паука-волка. Эти членистоногие известны тем, что предпочитают жить в норах, не плетут паутину, а своих жертв убивают в результате молниеносной атаки. Особи этого вида могут вырастать до 3 сантиметров. При этом, паук-волк, благодаря мощным челюстям, легко прокусывает кожу человека. Однако, на крупные объекты он может напасть только если те его напугают, - пишет РИА «Регион online» со ссылкой на специалиста по живой природе Евгения Холманских.

Стоит добавить, что пауки стали все больше показываться в районе проживания человека. Это связано с активной хозяйственной деятельностью, в ходе которой уничтожаются леса и другие исконные места обитания членистоногих.

Специалисты напоминают, что пауки – очень полезные создания – они уничтожают вредных насекомых. Но, если вы заметите такого непрошенного гостя у себя в доме, то лучше отнести его подальше, так как яд членистоногих может вызвать серьезные осложнения у детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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