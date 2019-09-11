2019-09-11T15:08:27+03:00
Экономика

На поля во время сева озимых выйдет более 30 тысяч единиц техники

Старт кампании дадут в середине сентября
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В середине сентября в Краснодарском крае стартует осенняя посевная компания-2020. В данный момент уже подготовили 55% имеющихся почв.

- На поля региона этой осенью выйдет свыше 30 тысяч единиц спецтехники. Это – трактора, сеялки и посевные комплексы, которые могут ежегодно засевать до 100 тысяч гектаров, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На данный момент аграрии обеспечены минеральными удобрениями почти на 90%. При этом, им оказывают поддержку из средств федерального бюджета, что позволяет сдерживать цену. Это позитивно скажется на стоимости зерна в будущем году.

Стоит напомнить, что в 2019 году кубанские аграрии собрали рекордный урожай зерновых и зерно-бобовых культур – свыше 11 млн. 117 тыс. тонн. При этом, до 90% собранной культуры - продовольственного класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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