«ЮгСтройИнвест» приглашает всех желающих на грандиозный спортивный праздник
14 сентября в 9:00 в микрорайоне «Губернский» состоится турнир по мини-футболу на «Кубок ГК «ЮгСтройИнвест». Для гостей и болельщиков будет подготовлена насыщенная развлекательная программа, также состоится автограф-сессия со звездой кубанского футбола – Виталием Калешиным.
Мероприятие пройдет при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования г. Краснодар. Организатор – группа компаний «ЮгСтройИнвест».
В программе:
– автограф-сессия с Виталием Калешиным,
– выступление чирлидеров и танцевальных коллективов,
– футбольный фристайл,
– аниматоры и ростовые куклы для детей,
– аквагрим,
– батут для самых маленьких,
– фан-зона с настольным футболом,
– игровая зона «PlayStation»,
– фотозона и «Инсталаб».
Место проведения: микрорайон «Губернский», ул. им. Героя Яцкова, 15 корп. 1 (футбольное поле во дворе дома).