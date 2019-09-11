2019-09-11T14:43:16+03:00
Общество

«ЮгСтройИнвест» приглашает всех желающих на грандиозный спортивный праздник

Мероприятие пройдет в микрорайоне "Губернском"
Иван Егоров
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Группа компаний «ЮгСтройИнвест»Группа компаний «ЮгСтройИнвест»
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14 сентября в 9:00 в микрорайоне «Губернский» состоится турнир по мини-футболу на «Кубок ГК «ЮгСтройИнвест». Для гостей и болельщиков будет подготовлена насыщенная развлекательная программа, также состоится автограф-сессия со звездой кубанского футбола – Виталием Калешиным.

Мероприятие пройдет при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования г. Краснодар. Организатор – группа компаний «ЮгСтройИнвест».

В программе:

– автограф-сессия с Виталием Калешиным,

– выступление чирлидеров и танцевальных коллективов,

– футбольный фристайл,

– аниматоры и ростовые куклы для детей,

– аквагрим,

– батут для самых маленьких,

– фан-зона с настольным футболом,

– игровая зона «PlayStation»,

– фотозона и «Инсталаб».

Место проведения: микрорайон «Губернский», ул. им. Героя Яцкова, 15 корп. 1 (футбольное поле во дворе дома).

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