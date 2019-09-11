На Кубани граждан предпенсионного возраста обучат хлебопечению
В Крымском техническом колледже стартовала программа по обучению хлебопечению граждан предпенсионного возраста и тех, кто имеет право на досрочную пенсию. Уроки проходят по международным стандартам WorldSkills.
- Обучение продлится 144 или 72 часа. Затем студенты почтенного возраста сдадут экзамены и получат скиллс-паспорта, которые будут в полной мере отражать их профессионализм и степень подготовки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит добавить, что на данный момент на Кубани более 20 ССУЗов готовы проводить обучение по 35 компетенциям.
Отметим, чтобы узнать о программе обучения, гражданам предпенсионного возраста рекомендуют звонить по номеру горячей линии краевого министерства образования, науки и молодежной политики по телефону в Краснодаре +7(861)231-46-65. Программа обучения бесплатна и рассчитана до 2024 года.
ИСТОЧНИК KP.RU