На Кубани граждан предпенсионного возраста обучат хлебопечению

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-11T14:54:38+03:00

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В Крымском техническом колледже стартовала программа по обучению хлебопечению граждан предпенсионного возраста и тех, кто имеет право на досрочную пенсию. Уроки проходят по международным стандартам WorldSkills.

- Обучение продлится 144 или 72 часа. Затем студенты почтенного возраста сдадут экзамены и получат скиллс-паспорта, которые будут в полной мере отражать их профессионализм и степень подготовки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что на данный момент на Кубани более 20 ССУЗов готовы проводить обучение по 35 компетенциям.

Отметим, чтобы узнать о программе обучения, гражданам предпенсионного возраста рекомендуют звонить по номеру горячей линии краевого министерства образования, науки и молодежной политики по телефону в Краснодаре +7(861)231-46-65. Программа обучения бесплатна и рассчитана до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU