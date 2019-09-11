2019-09-11T14:58:03+03:00
Общество

В Краснодаре в парикмахерскую заползла змея

Видео инсценировали сотрудники салона [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Скриншот видеоФОТО: Скриншот видео
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11 сентября в соцсети крайцентра Виктор Дегтярёв, владелец салона мужских стрижек, выложил ролик, как в его заведение заползает оранжевая змея. Один из клиентов в это время ждал очереди на стрижку и пил кофе, а когда увидел ползучего гада, вскочил так, что выплюнул напиток. На самом деле видео – полная инсценировка ради пиара.

- Змея принадлежит моей сотруднице, - рассказывает Виктор Дегтярёв. – Оранжевый полоз живет у нее дома в 4 года. Мы захотели пропиариться, чтобы о нас говорил весь город. Змею специально запустили в салон. Посетителем был мой друг, которого мы заранее предупредили о змее, поэтому реакция была наигранной.

Змея заползла в барбершоп в Краснодаре.Источник: Виктор Дегтярёв

ИСТОЧНИК KP.RU

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