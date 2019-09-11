В Краснодарском крае отремонтируют более 150 км теплотрасс

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-11T15:41:49+03:00

В этом году на подготовку к отопительному сезону в регионе выделят 5 млрд рублей

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В 2019 году на обеспечение нормальной работы структур ЖКХ Краснодарского края в период отопительного сезона выделят 5 млрд рублей. Только на замену теплотрасс, закупку топлива и модернизацию котельного оборудования потратили 2 млрд рублей.

- В нынешнем году запланирован ремонт порядка 163 км теплотрасс. Прежде всего, его проведут в тех муниципалитетах, в которых аварии на коммунальных сетях происходят наиболее часто, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также на замену более 1 км теплотрассы, которая связывает Краснодарскую ТЭЦ и исторический центр краевой столицы потратили свыше 100 млн рублей. Эти сети давно нуждались в ремонте – их не меняли с 1956 года. Полностью обновить трубы планируют в течении семи лет. На эти работы направят свыше 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU