2019-09-11T15:49:22+03:00
Звезды

В Краснодаре открылась выставка «XXI век глазами детей»

Она проходит в краевом выставочном зале
Максим ОСОКИН
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Фото: Министерство культуры Краснодарского краяФото: Министерство культуры Краснодарского края
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В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств открылась новая выставка «XXI век глазами детей». Здесь демонстрируются работы учащихся художественных отделений и школ искусств Кубани.

- Вниманию зрителей представят работы, выполненные в разных стилях. Пейзажи города, любимые художественные и мультипликационные персонажи, и даже футуристичные композиции, - пишут «Краснодарские известия».

Во время церемонии открытия выставки перед гостями и участниками выступили детские творческие коллективы. Также прозвучали известные композиции в исполнении музыкантов, игравших на народных инструментах.

Напомним, в Анапе с 12 по 15 сентября пройдет Всероссийский чемпионат по автомногоборью. На соревнования съедутся воспитанники детских и юношеских автошкол. В заездах примут участие 85 молодых водителей. Они будут соревноваться в дисциплинах: «Классика-1» и «Классика-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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