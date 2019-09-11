В Краснодаре открылась выставка «XXI век глазами детей»
В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств открылась новая выставка «XXI век глазами детей». Здесь демонстрируются работы учащихся художественных отделений и школ искусств Кубани.
- Вниманию зрителей представят работы, выполненные в разных стилях. Пейзажи города, любимые художественные и мультипликационные персонажи, и даже футуристичные композиции, - пишут «Краснодарские известия».
Во время церемонии открытия выставки перед гостями и участниками выступили детские творческие коллективы. Также прозвучали известные композиции в исполнении музыкантов, игравших на народных инструментах.
Напомним, в Анапе с 12 по 15 сентября пройдет Всероссийский чемпионат по автомногоборью. На соревнования съедутся воспитанники детских и юношеских автошкол. В заездах примут участие 85 молодых водителей. Они будут соревноваться в дисциплинах: «Классика-1» и «Классика-2».
ИСТОЧНИК KP.RU