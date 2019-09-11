2019-09-11T16:25:19+03:00
Общество

Шесть краснодарских трамваев изменят маршрут

Это связано с ремонтом путей
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре с 12 по 15 сентября изменят схему движения шести трамвайных маршрутов.

- Специалисты будут проводить ремонт путей на пересечении улиц Ставропольской и Титаровской. Из-за этого вагоны под номерами: 4, 5, 6, 7, 8, 22 будут курсировать по-новому, - рассказали «КП» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодара.

При этом, если трамваи 4, 5, 7, 8 и 22 пойдут по другим маршрутам только в вечернее время, то «шестерка» изменит его на весь период работ.

Напомним, в Краснодаре 12 и 13 сентября ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню образования Краснодарского края. 12 сентября с 06.00 до 17.00 нельзя будет проехать по улице Орджоникидзе на участке от Красноармейской до Красной. 13 числа с 6.00 до окончания мероприятия перекроют отрезок Красной от Мира до Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU

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