2019-09-11T16:37:50+03:00
Общество

16-летняя девочка сбежала от отца из Армавира к матери в Чечню

Отец и сообщил о пропаже дочери в полицию
Варвара ДЫМ
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Отец и сообщил о пропаже дочери в полициюОтец и сообщил о пропаже дочери в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
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16-летнюю Раяну М. из Армавира искали несколько дней. О пропаже дочери в полицию сообщил ее отец – 35-летний Асланбек М.

- Сообщение в дежурную часть от отца поступило еще 4 сентября в 17:50. Мужчина сообщил, что его несовершеннолетняя дочь собрала в сумку вещи и документы и ушла из дома и не вернулась. Девочка ушла в пять часов вечера, а через пятьдесят минут взволнованный отец уже был в полиции, - сообщили «КП»-Кубань» в УВД Армавира.

Девочка окончила 9 классов и в десятый не пошла – сидела дома.

- Ранее она не уходила из дома, - пояснили в полиции. – Воспитывал девочку отец. С ее матерью они разошлись и вместе не жили.

Мать Раяны живет в Чечне, и ее бывший муж не разрешал ей видеться с дочкой. Асланбек строго соблюдал традиции – если мужчина с женщиной разбегаются, дети остаются с отцом. Поэтому когда мать Раяны официально развелась с ее отцом, мужчина взял девочку и перебрался в Армавир. Тем более, в кубанском городе у него свой бизнес.

Но Раяна постоянно тянулась с матери, он скучала по ней, хотя и виделись обе очень редко – больше разговаривали по телефону.

- Дочь, я не могу ничего сделать, таковы наши законы, ты не можешь жить со мной, - часто плакала в трубку женщина. Своего телефона у Раяны не было, и она тайком разговаривала с матерью с мобильника отца, пока тот не видел.

А тут девочка собрала вещи и сбежала.

- Девочку нашли, она убежала от отца к матери, - рассказали в полиции. – Сейчас ребенок находится в Чечне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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