Свыше 2 тысяч детей в ЮФО летом побывали на уроках по защите персональных данных
В Южном федеральном округе за время летних каникул территориальными управлениями Роскомнадзора проведено 36 уроков, в которых приняли участие 2,2 тысячи подростков. Лекции читали на базе летних оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания и центров дополнительного образования.
- Ведомство продолжает вести активную просветительскую работу среди юных россиян, чтобы объяснить им важность ответственного отношения к своим персональным данным. Планируется дальнейшее расширение сотрудничества в данной сфере с молодежными общественными организациями и объединениями, высшими учебными заведениями, - рассказали «КП» - Кубань в пресс-службе Роскомнадзора.
Стоит добавить, что при ведомстве для этих целей создана и работает Молодежная палата Консультативного совета. В ее составе - представители общественных организаций, студенческих объединений при вузах и федеральных органах власти.
Помимо уроков и семинаров для молодежи, Роскомнадзор проводит обучающие мероприятия для операторов, которые работают с персональными данными. Специалисты ведомства разъясняют процедуру подачи уведомлений об обработке данных, информируют о том, как вести деятельность в рамках законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU