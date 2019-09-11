В Сочи пройдет первый велопарад

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-11T17:18:02+03:00

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В Имеретинской низменности 22 сентября пройдут велопарад и велофестиваль «ВелоСириус». Мероприятия приурочат ко Всемирному дню без автомобиля.

- В параде приглашают всех желающих. Участники проедут 14 километров по живописным местам. При этом, соревновательного момента не будет, так как велопробег не является спортивным мероприятием, - рассказали «КП» - Кубань» организаторы.

Участников призывают разнообразить велопарад с помощью ярких костюмов. Кстати, автор лучшего не останется без приза. После финиша всех приглашают на велофестиваль, где можно будет посмотреть выступления профессионалов-экстремалов , а также на заезд велогонщиков-шоссейников.

Помимо этого, гостей мероприятия ждут различные велоконкурсы, розыгрыши призов. Каждый желающий сможет отремонтировать свой «байк» и получить бесплатные консультации - на территории будут работать профессиональные механики.

Сбор участников велопарада в 10:00 на площадке между стадионом «Фишт» и МЛА «Шайба». Старт мероприятия назначен на 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU