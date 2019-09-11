В сочинской школе мальчика госпитализировали с урока физкультуры

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-11T18:06:52+03:00

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Инцидент произошел в школе №82 сочинского поселка Дагомыс. Казалось бы, учебный год только начался. Как вдруг одному из учащихся потребовалась помощь медиков.

У шестиклассников в тот день был урок физкультуры. Пока девочки сдавали пресс, мальчики отправились на турники подтягиваться.

- Учитель ненадолго отошел от пацанов, чтобы посмотреть, как выполняют задание девчонки. И тут послышался крик. Мы все обернулись и увидели лежащего одноклассника, - рассказывает ученица школы №82.

Как говорят одноклассники, 12-летний подросток сорвался с турников, упав на землю. Пошевелить рукой он не мог, ему было больно. Потому педагог вызвал скорую. Мальчика госпитализировали в больницу.

- Из Центра охраны материнства и детства Сочи поступило сообщение о пациенте с травмой. На уроке физкультуры он получил закрытый перелом левого предплечья в нижней третей со смещением, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Его госпитализировали в отделение травматологии.

Сейчас правоохранители разбираются в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU