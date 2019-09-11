Двоих кубанских депутатов лишили мест из-за нарушения антикоррупционного законодательства

11 Сент. 19:51 2019-09-11T19:51:05+03:00

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В Крыловском районе сотрудники прокуратуры проверили местных чиновников и депутатов на предмет соблюдения ном антикоррупционного законодательства. В ее ходе выяснилось, что два народных избранника грубо нарушили закон.

- Установлено, что депутаты Совета Крыловского сельского поселения внесли заведомо ложные сведения в декларации о доходах за 2017 и 2018 годы. В частности они не указали информацию о приобретении и оформлении в собственность 18 земельных участков общей стоимостью более 9 миллионов рублей и автомобиля стоимостью более 2 миллионов рублей. При этом, на доходы, которые слуги народа указывали в декларациях ранее, приобрести данное имущество не представлялось возможным, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В итоге, по ходатайству надзорного ведомства, полномочия двух депутатов были прекращены решением внеочередной сессии Совета Крыловского сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU