В Краснодаре в районе поселка Плодородного горела трава

СЕГОДНЯ 07:04 2019-09-12T07:04:33+03:00

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Инцидент произошел в Краснодаре на улице Тихорецкой в районе поселка Плодородного вечером 11 сентября.

Заявка на пульт диспетчера поступила в 19:46. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, загорелась трава, предварительно, площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

В 20:20 огонь был локализован, а в 20:23 его полностью потушили.

В этот же вечер в Новороссийске на проспекте Ленина также горела трава. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В 17:49 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре, в 17:50 на место незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России, - добавили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В 17:58 огнеборцы локализовали пламя, в 18:15 - полностью ликвидировали.

Пострадавших и погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU