2019-09-12T07:15:29+03:00
Здоровье

В 16 районах Краснодарского края установили новое детское медоборудование

На замену техники выделено 472 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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В 16 районах Краснодарского края установили новое детское медоборудованиеВ 16 районах Краснодарского края установили новое детское медоборудование
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20 аппаратов УЗИ, приобретенные для детских поликлиник края в 2019 году, уже работают в Тихорецке, Курганинске, а также в станицах Павловской и Красноармейской – всего в 16 районах края. Еще 18 единиц техники установят до конца года.

- В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на замену устаревшего оборудования выделено 472 миллиона рублей. До конца года в детские поликлиники края поступят не только аппараты УЗИ, но и анализаторы крови, тренажеры для реабилитации и другое оборудование, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

До конца года будет поставлено всего более 300 единиц диагностического оборудования для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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