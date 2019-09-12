2019-09-12T09:16:52+03:00
Происшествия

В Анапе закрыли четыре подпольных цеха по производству контрафактного алкоголя

Всего изъяли более 140 тысяч литров спиртного
Александра ПОДУШКО
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В Анапе закрыли четыре подпольных цеха по производству контрафактного алкоголяВ Анапе закрыли четыре подпольных цеха по производству контрафактного алкоголяФото: Архив "КП"
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Полицейские проверили дома четверых жителей Анапы в возрасте от 29 до 48 лет. Их подозревали в незаконном обороте спиртного. В жилищах мужчин полицейские нашли подпольные цеха по производству незаконной алкогольной продукции.

- Из подвалов и хозяйственных построек полицейские изъяли более 140 тысяч литров горячительных напитков, пустую тару, акцизные марки, а также химические реагенты и оборудование для производства алкогольной продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Образцы спиртного направлены на исследование, по результатам которого будут приняты процессуальные решения.

На граждан завели дела по части 2 статьи 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

ИСТОЧНИК KP.RU

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