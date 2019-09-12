В Новороссийске задержали сбытчика наркотиков

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-12T09:31:11+03:00

С собой у него было 300 граммов марихуаны

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25-летний собирался сбывать наркотики на территории Краснодарского края. Для этого он договорился с неустановленными гражданами. Они должны были поставлять ему крупные оптовые партии запрещенных веществ, а он – расфасовывать их на более мелкие и передавать другим сбытчикам.

- При попытке реализации его задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и отдела по контролю за оборотом наркотиков Новороссийского ЛО МВД России на транспорте. Общая масса марихуаны составила более 300 граммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

На парня завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 с.т. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Ленинским районным судом Новороссийска подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU