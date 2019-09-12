2019-09-12T10:11:49+03:00
Спорт

В День города в Краснодаре пройдет спортивный забег

В мероприятии примут участие более 3 тысячи горожан и гостей кубанской столицы
Александра ПОДУШКО
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В День города в Краснодаре пройдет спортивный забегВ День города в Краснодаре пройдет спортивный забегФото: Архив "КП"
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29 сентября в Краснодаре отметят День города. В честь праздника на главной улице города пройдет спортивный забег «Город 226».

Бегать по Красной в этот день уже стало традицией. В этом году более 3 тысячи жителей и гостей южной столицы примут участие в спортивном мероприятии.

- Маршрут пройдет через кинотеатр «Аврора», Александровскую Триумфальную арку, потом участники пробегут по Скверу имени Жукова, а также захватят Екатерининский сквер, собор Александра Невского и другие знаковые места, - сообщают «Краснодарские известия».

Будет дистанция в 10 километров, а для самых юных участников от 0 до 6 лет и от 7 до 14 лет – 1,6 километр. В этом году введут новую экспериментальную эстафету 2 по 5 километров. Абсолютно новый формат, где в одном забеге могут участвовать, как родители с детьми старше 14 лет, коллеги, друзья, так и совершенно незнакомые друг другу люди.

Каждый участник получит оригинальную футболку, личный номер, чип хронометража и медаль финишера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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