В Краснодаре отремонтировали 9 пешеходных переходов

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-12T10:02:12+03:00

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В Краснодаре разные виды работ до конца года проведут во всех переходах. Из 18 обновили уже 9. Они также будут на постоянном содержании и обслуживании.

В 2020 году планируется провести капитальный ремонт комплекса подземных пешеходных переходов на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской.

- Во время утреннего объезда Первышов посетил участок на пересечении улиц Красной и Одесской. Ремонт здесь планируют завершить в ближайшие дни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, в подземном переходе специалисты завершают замену отколовшейся и поврежденной гранитной плитки. Уже поменяли 65 квадратных метров, осталось - 25 квадратных метров на полу и на стенах. Также здесь починили освещение, проверили работу камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU