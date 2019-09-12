Кубанских аграриев обяжут удобрять почвы

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-12T10:13:53+03:00

До конца года примут соответствующие изменения в краевой закон

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На Кубани действует закон «Об обеспечении плодородия почв». До конца 2019 года в него планируют внести поправки, которые обяжут аграриев вносить в пахотные земли органические удобрения.

- Это позволит повысить плодородие, а также подтолкнет развитие животноводства. Те, кто будут игнорировать новые требования, будут нести ответственность, которую также пропишут в поправках, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит напомнить, что Кубань стала одним из первых регионов, где на законодательном уровне аграриев обязали восстанавливать плодородие почв. В 2018 году приняли поправки, которые обязали их высеивать на полях многолетние травы.

После принятия закона в некоторых муниципалитетах региона урожайность повысилась до 70, а где-то до 90 центнеров с гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU