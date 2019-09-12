В Новороссийске врачи спасли пациента с обширным инфарктом миокарда

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-12T10:24:12+03:00

Ему установили сразу два стента, чтобы не допустить летального исхода

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Хирурги сосудистого центра Городской больницы №1 Новороссийска спасли пациента с диагнозом: обширный инфаркт миокарда. У экстренно госпитализированного мужчины нашли серьезное поражение сосудов, многочисленные бляшки в крупных артериях.

- Пациенту предстояло шунтирование, однако это любой момент могло привести к катастрофическим последствиям. Поэтому два стента на две ветви артерии стали для него спасительными, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Как добавляют в Минздраве, необходимо ввести в привычку контроль давления и холестерина, стараться нормально питаться и больше двигаться, регулярно проходить медосмотры и диспансеризацию. Это поможет избежать таких серьезных последствий.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» за 8 месяцев 2019 года в отделении кардиологии РСЦ Новороссийска вылечили около 1000 пациентов, выполнили более 700 коронарографий, а также 500 операций стентирования артерий сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU