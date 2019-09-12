В Динском районе арестовали пожарное депо из-за крупного долга

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-12T10:35:47+03:00

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В Динском районе организация задолжала по налогам 5 миллионов 190 тысяч рублей.

Судебный пристав, с целью выявления имущественного положения должника, направил запросы в регистрирующие органы и банковские организации. Было установлено, что за организацией-неплательщиком на праве собственности зарегистрированы различные объекты.

Сотрудник ведомства в станице Пластуновской Динского района составил акт о наложении ареста на земельные участки площадью 947 и 1735 квадратных метров с расположенными на них жилым домом, гостиницей и пожарным депо.

- Это имущество могут отправить на принудительную реализацию. Пока идет оформление документов, у руководства организации есть время на добровольное погашение накопившегося долга, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU