В Армавире местный житель убил дядю из-за телефона
В Армавире 41-летний местный житель и его дядя жили на одном участке, только в разных домах. Инцидент произошел еще в июне. Тогда 66-летний мужчина попросил у племянника телефон, чтобы позвонить. Но тот отказался, они поссорились.
Армавирец несколько раз ударил своего дядю по голове и шее, а после ушел. Пострадавший еле добрался до своего дома, где ему стало очень плохо. Его сестра вызвала скорую. Мужчина от полученных травм вскоре скончался.
- На злоумышленника завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщает «Регион online» со ссылкой на СО по Армавиру СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Мужчина может провести в тюрьме пятнадцать лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
ИСТОЧНИК KP.RU