В Армавире местный житель убил дядю из-за телефона

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-12T10:49:40+03:00

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В Армавире 41-летний местный житель и его дядя жили на одном участке, только в разных домах. Инцидент произошел еще в июне. Тогда 66-летний мужчина попросил у племянника телефон, чтобы позвонить. Но тот отказался, они поссорились.

Армавирец несколько раз ударил своего дядю по голове и шее, а после ушел. Пострадавший еле добрался до своего дома, где ему стало очень плохо. Его сестра вызвала скорую. Мужчина от полученных травм вскоре скончался.

- На злоумышленника завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщает «Регион online» со ссылкой на СО по Армавиру СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина может провести в тюрьме пятнадцать лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU