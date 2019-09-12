Кубанские аграрии показали себя в Австрии

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-12T11:03:53+03:00

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В Австрии открылась международная сельскохозяйственная выставка RIEDER MESSE 2019. Свой стенд здесь развернула делегация Краснодарского края.

- Кубань представляют предприятия, которые занимаются производством и переработкой злаков и орехов, выращиванием саженцев, созданием современных систем мониторинга за работой техники, изготовлением кормов для животных и других, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что австрийский потребитель предъявляет очень высокие требования к импортным товарам, так что на выставку в эту страну отправились только лучшие представители кубанского АПК. Уже идут переговоры о поставке региональной продукции местным предприятиям по нескольким направлениям.

Согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году Краснодарскому краю необходимо увеличить объем сельхозпродукции почти до 4 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU