Кубанские аграрии показали себя в Австрии
В Австрии открылась международная сельскохозяйственная выставка RIEDER MESSE 2019. Свой стенд здесь развернула делегация Краснодарского края.
- Кубань представляют предприятия, которые занимаются производством и переработкой злаков и орехов, выращиванием саженцев, созданием современных систем мониторинга за работой техники, изготовлением кормов для животных и других, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит отметить, что австрийский потребитель предъявляет очень высокие требования к импортным товарам, так что на выставку в эту страну отправились только лучшие представители кубанского АПК. Уже идут переговоры о поставке региональной продукции местным предприятиям по нескольким направлениям.
Согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году Краснодарскому краю необходимо увеличить объем сельхозпродукции почти до 4 млрд долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU