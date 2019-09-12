На Кубани мужчина ранил ножом в грудь несовершеннолетнюю девушку

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-12T11:15:22+03:00

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В полицию Новокубанского района поступило сообщение от сотрудника бригады скорой помощи. Медработник рассказала, что в хуторе Радищево молодой человек ранил ножом несовершеннолетнюю девушку.

- 15-летнюю школьницу госпитализировали в Армавирскую городскую больницу с непроникающим ножевым ранением груди справа, - рассказал «КП» -Кубань» источник в правоохранительных органах.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что правонарушение совершил 25-летний молодой человек, который проживает в станице Советской. Там злоумышленника и задержали. Как выяснили полицейские, он уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, а также к уголовной за кражу, побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет следствие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU