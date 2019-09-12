На Кубани 11-летнюю девочку убил оборванный ветром провод

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-12T11:31:58+03:00

Она схватилась за него рукой

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6 сентября в Северском районе в хуторе Новоивановском на улице Макаренко местные жители нашли мертвую школьницу. Ее тело лежало на дороге, а рядом был оголенный провод. Об этом они незамедлительно сообщили сотрудникам правоохранительных органов.

На место происшествия выехали полицейские. Они осмотрели тело, установили предварительную причину смерти ребенка. Она могла погибнуть от поражения электрическим током.

Выяснилось, что девочка проживает в этом же поселке. Скорее всего, когда она возвращалась домой, то схватила рукой оголенный провод ЛЭП. Он валялся на дороге, его оборвало из-за сильного ветра. На ручке 12-летнего ребенка также обнаружили следы ожогов.

- Материалы уголовного дела передали в Следственный комитет Краснодарского края. Сейчас выясняют все обстоятельства происшествия, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU