В Краснодаре в поселке Индустриальном тушат крупный пожар

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-12T11:55:38+03:00

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В 10:44 12 сентября в службу оперативного обеспечения ЦУКС поступило сообщение о пожаре на территории возле складов, которые находятся в поселке Индустриальном.

В 10:45 к месту вызова были направлены подразделения Краснодарского ПСГ. В 10:46 они установили, что горят деревянные поддоны на открытой территории. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров.

- На месте работает 55 человек и 21 единица техники, от МЧС России 45 человек и 15 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 11:50 пожар локализовали на площади 1800 квадратных метров.

Напомним, утром 10 сентября пожар начался на центральном рынке Геленджика. Здесь загорелся один из торговых павильонов, огонь начал распространяется на соседние точки. В 10:35 огонь был локализован. В 10:55 ликвидировали открытое горение.

Крупный пожар в Краснодаре.Видео: instagram.com/tipich_krd

ИСТОЧНИК KP.RU