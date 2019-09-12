2019-09-12T11:55:38+03:00
Происшествия

В Краснодаре в поселке Индустриальном тушат крупный пожар

Огонь распространился на площадь около 1000 квадратных метров [видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
Изменить размер текста:

В 10:44 12 сентября в службу оперативного обеспечения ЦУКС поступило сообщение о пожаре на территории возле складов, которые находятся в поселке Индустриальном.

В 10:45 к месту вызова были направлены подразделения Краснодарского ПСГ. В 10:46 они установили, что горят деревянные поддоны на открытой территории. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров.

- На месте работает 55 человек и 21 единица техники, от МЧС России 45 человек и 15 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 11:50 пожар локализовали на площади 1800 квадратных метров.

Напомним, утром 10 сентября пожар начался на центральном рынке Геленджика. Здесь загорелся один из торговых павильонов, огонь начал распространяется на соседние точки. В 10:35 огонь был локализован. В 10:55 ликвидировали открытое горение.

Крупный пожар в Краснодаре.Видео: instagram.com/tipich_krd

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24