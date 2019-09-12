СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-12T12:04:17+03:00

В Сочи две семьи подрались на рынке Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть Лазаревского района Сочи позвонила дежурная медсестра. Она сообщила, что в городскую больницу №1 поступил 53-летний мужчина с закрытым переломом правого подколенного сустава.

Полицейские допросили Чнаваяна П. Выяснилось, что травму он получил во время драки на сочинском рынке «Астра», который находится на улице Аэродромной. Там он со своим сыном померялся силами с 55-летним Бондаревым А. и его старшими детьми.

Потерпевший рассказал, что ногами и руками его избил Бондарев А. После потасовки потерпевший поехал в больницу, где ему поставили диагноз: закрытый переломом правого подколенного сустава. Такую травму врачи квалифицируют как вред средней тяжести.

- Выяснилось, что Бондарев А. проживает в Саратовской области в Новокузнецке. В полиции решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по части 1 статьи 112 УК РФ. Правоохранители таке устанавливают причину потасовки, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU