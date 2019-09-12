В Крымском районе директор предприятия выписывала себе надбавки

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-12T12:14:30+03:00

Она присвоила себе 487 тысяч рублей

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В Крымскому районе СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МБУ «Социально-культурный центр хутора Черноморского Южного сельского поселения Крымского района». Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

- С мая 2012 года женщина была директором бюджетного учреждения. В 2017 она выписала себе 11 надбавок. Ей незаконно выплатили 487 тысяч рублей. В результате действий бывшего директора бюджету Южного сельского поселения Крымского района причинен материальный ущерб. Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU