На Кубани мужчина подорвался на гранате

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-12T12:45:46+03:00

Где он взял боеприпас, будут выяснять полицейские

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Сотрудники полиции по Тихорецкому району получили информацию о том, что в одном из домов станицы Терновой местные жители услышали громкий хлопок. Прибывшие на место полицейские установили, что в руке 39-летнего местного жителя сработало взрывное устройство. Потерпевшего госпитализировали.

- В ходе осмотра места происшествия были изъяты фрагменты, которые, как показала экспертиза, являются частями ручной осколочной гранаты Ф-1, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В отношении 39-летнего потерпевшего возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Также к уголовной ответственности по этой статье привлекут ранее судимого 58-летнего жителя станицы Терновской, который продал боеприпас пострадавшему.

ИСТОЧНИК KP.RU